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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Marathon Digital Holdings Inc(MARA-US)EPS預估上修至0元，預估目標價為24.00元

鉅亨網新聞中心 2024-11-26 00:15


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Marathon Digital Holdings Inc(MARA-US)做出2024年EPS預估：中位數由-0.08元上修至0元，其中最高估值1.19元，最低估值-1.02元，預估目標價為24.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值1.19(0.26)1.021.440.74
最低值-1.02(-1.02)-1.55-0.490.74
平均值-0.03(-0.16)-0.110.30.74
中位數0(-0.08)-0.110.260.74

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值7.64億18.68億12.86億18.61億
最低值5.94億7.26億8.00億14.75億
平均值6.42億10.42億10.34億16.68億
中位數6.22億9.45億10.47億16.68億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-0.53-0.13-0.36-6.051.06
營業收入119萬436萬1.50億1.18億3.88億

詳細資訊請看美股內頁：
Marathon Digital Holdings Inc(MARA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSMARA

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