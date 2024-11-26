鉅亨速報 - Factset 最新調查：Marathon Digital Holdings Inc(MARA-US)EPS預估上修至0元，預估目標價為24.00元
鉅亨網新聞中心 2024-11-26 00:15
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Marathon Digital Holdings Inc(MARA-US)做出2024年EPS預估：中位數由-0.08元上修至0元，其中最高估值1.19元，最低估值-1.02元，預估目標價為24.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1.19(0.26)
|1.02
|1.44
|0.74
|最低值
|-1.02(-1.02)
|-1.55
|-0.49
|0.74
|平均值
|-0.03(-0.16)
|-0.11
|0.3
|0.74
|中位數
|0(-0.08)
|-0.11
|0.26
|0.74
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|7.64億
|18.68億
|12.86億
|18.61億
|最低值
|5.94億
|7.26億
|8.00億
|14.75億
|平均值
|6.42億
|10.42億
|10.34億
|16.68億
|中位數
|6.22億
|9.45億
|10.47億
|16.68億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-0.53
|-0.13
|-0.36
|-6.05
|1.06
|營業收入
|119萬
|436萬
|1.50億
|1.18億
|3.88億
詳細資訊請看美股內頁：
Marathon Digital Holdings Inc(MARA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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