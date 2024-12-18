良得電明年營收估增5-10% 毛利率拚回穩

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-12-18 17:45

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電源線材廠良得電 (2462-TW) 今 (18) 日召開法說，公司看好明年在美系低軌衛星客戶電源線放量，加上反映成本調漲產品報價，整體營收有機會較今年成長 5-10%，毛利率期望回升至 15-20% 的水準。

良得電指出，明年變數較多，特別是美國關稅政策影響大仍需觀察後續，仍著重在高階伺服器、車用、智能設備、低軌衛星、移動設備等產品，利用產品組合、高附加價值產品，推升營收及毛利率恢復成長。

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低軌衛星方面，良得電表示，目前美系低軌衛星龍頭電源線已於第四季小量供貨、明年第一季起放量；另一家則為美國網路電商發展的低軌衛星公司，良得為主要供應商，目前也開始試產，預計明年上半年陸續發酵。

其餘應用來看，良得電表示，AI 伺服器、智慧產品持續成長，電動車車用線前三季雖然出貨疲弱，但第四季已看到回溫，明年電動車充電源線應可穩定成長。歐洲家電產品高毛利的無鹵料與耐高溫等特殊產品以穩定持續出貨。

整體而言，良得電認為，筆電及周邊產品看法較保守、家電仍然疲弱，遊戲機持平，利基型產品如伺服器、智慧門鈴、智慧音箱等智慧移動裝置、5G 產品、低軌衛星，雲端設備等產業相對樂觀。