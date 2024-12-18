晶碩提侵權告訴 望隼：產品合規絕無侵權疑慮

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-12-18 18:52

‌



隱形眼鏡廠晶碩 (6491-TW) 今 (18) 日對望隼 (4771-TW) 提出侵權告訴，認為望隼旗下蕾美等品牌的隱形眼鏡產品，涉嫌侵害晶碩發明專利。對此，望隼發表澄清聲明，指出在海內外產品皆符合國際認證及規定，絕無侵權疑慮。

望隼表示，目前尚未收到法院或相關單位的正式訴狀，但已透過法律管道積極了解中，待實際了解訴狀內容後，將再提供詳細說明，也持續與法律團隊緊密合作，全力捍衛自身合法權益。

‌



望隼於聲明稿中提到，對於晶碩提出的干擾性的興訟行為表示遺憾，經過內部詳細調查，以及法律顧問的確認，旗下產品是基於自身技術及專利開發而成，且在生產及銷售過程中，始終遵守相關專利法規，包括產品設計與技術創新，均經過嚴格的專利檢索與法律審查，並無侵犯任何第三方的專利權。