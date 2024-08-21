望隼：618仍在去化庫存保守看雙11 重點布局美國市場

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-08-21 19:19

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隱形眼鏡廠望隼 (4771-TW) 今 (21) 日召開法說會，總經理石安指出，觀察 7、8 月客戶仍在去化 618 檔期的庫存，保守看雙 11 檔期。展望未來，董事長黃修權則指出，目前望準仍是區域型公司，未來將跨出亞洲市場，尤其重點布局美國市場。

石安表示，目前觀察中國客戶在 7、8 月仍在去化 618 檔期的庫存，客戶對雙 11 檔期持保守看法。

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為因應中國市場狀況，石安表示，矽水膠白片 8 月已經出貨，預計 9 月就可以大量出貨，明年也將推出第二代濾藍光產品以刺激市場。

至於望隼上半年毛利率較去年同期衰退，石安說明，主要受到稼動率影響，今年上半年因產能沒有全滿，稼動率約 75%，加上給予重要客戶折扣，進而影響毛利率表現，預期下半年稼動率將提升至 80%，預估毛利率將與上半年差不多。另外，今年底也將擴增一條產線，預計明年使用。

矽水膠產品取證進度方面，石安說明，中國透明片已經在 6 月取證，彩片則預計在明年第一季至第二季取證；美國及日本則是透明片、彩片一起申請取證，美國預計今年底取證，日本則是明年。

從望隼各地區營收占比可以看出，今年上半年以中國市場為最大宗，約占 60%，接著為日本占 36%，台灣則占 4%。

對此，黃修權也說，目前望隼是區域型公司，規劃跨出亞洲市場，先以美國為重點布局市場，未來也不排除往歐洲、東南亞拓展，希望望隼可以成為世界級公司。石安補充，目前美國市場的具體方案仍在研擬當中，該如何切入市場，希望在 1 至 2 年內有成果。