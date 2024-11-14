7-11聯合全家對抗ACT收購！專家：恐生反壟斷監管風險 三方互動關係增交易不確定性

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-11-14 11:09

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全球最大便利商店 7-11 母企業 Seven&i 正面臨股東不斷施壓分拆超市業務，以及 OK 便利超商母公司 Alimentation Couche-Tard(下稱 ACT) 積極報價收購的雙重壓力，但 Seven&i 周三 (13 日) 宣佈收到創辦人伊藤家族的非約束性收購提案，將與競爭對手全家母公司伊藤忠商事聯手對抗 ACT 收購，專家認為此舉具有重大戰略考量。

今年 8 月，ACT 以 5.4 兆日圓發起收購，卻被 Seven&i 以報價嚴重低估公司價值拒絕，且未充分考慮監管風險，但 ACT 並未因此放棄，上月中又將收購價碼拉高至 7 兆日元 (約 1.49 兆台幣)。

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但即使 ACT 加碼收購，Seven&i 仍拒絕且正考慮透過管理層收購 (MBO) 將公司私有化，交易規模預計達 9 兆日元，有望成爲日本史上最大規模的管理層收購案 (MBO)。此前，日本最大規模 MBO 僅為大正製藥控股今年完成的 7000 億日元交易。

這筆收購交易背後，融資方案已現雛形，將由伊藤家族聯手伊藤忠商事等投資方出資約 3 兆日元，剩餘的 6 兆將由日本三大金融巨頭三井住友、三菱 UFJ 和瑞穗以銀團貸款的形式提供。這三家銀行作為 Seven&i 的長期合作夥伴，對這家零售巨頭有著深入瞭解，將為這筆融資交易提供有力支撐。

若交易成功，這不僅將成為日本有史以來規模最大的併購案，更將向全球投資者傳遞一個強烈信號：日本企業正在經歷深刻的轉型與重組，傳統的企業經營模式正在面臨新的挑戰與機遇。

日本信金資產管理公司的藤原直樹指出，此次 MBO 提案實際上反映了公司治理理念的深層博弈，一些股東主張聚焦便利商店這一核心業務，但管理層則持不同觀點，這起 MBO 正是對此「認知鴻溝」的戰略性回應。

藤原還認為，這筆交易的意義已經超越企業層面，將對整個日本資本市場產生積極影響，一方面為 Seven&i 股東提供可觀的退場回報，一方面也向市場釋放日本企業實際價值往往被市場低估的強烈信號。

這場交易最引人矚目的莫過於伊藤忠商事角色，若參與收購 Seven&i，將在日本便利商店市場形成空前的市場優勢，但這種強強聯手也可能引發日本反壟斷審查的關注，潛在的監管風險也為這場併購增添不確定性。

若真的聯手，這兩大超商業者將擁有超過 38000 家門市，市占率超過 70%，將壓縮第三大連鎖超商羅森生存空間。

知情人士指出，如此龐大的融資規模本身就構成一道難以逾越的門檻，更微妙的是這場交易的命運似乎還跟 ACT 態度密切相關，若 ACT 撤回收購提案，當前的 MBO 計畫也可能就此擱淺，這種複雜的互動關係也讓交易前景充滿不確定性。

ACT 一直在全球尋找收購良機，過去十年在便利商店行業完成多次併購，2021 年曾試圖以 162 億歐元收購法國連鎖超市家樂福，但未能如願，另外也曾對 Speedway 提出收購要約，但最終 Speedway 被 Seven&i 收入囊中。