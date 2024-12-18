超高齡社會倒數 達人教戰「00878+00922」200萬滾出千萬退休金

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-12-18 11:32

‌



台灣 2025 年邁入「超高齡社會」，每 5 人就有 1 人是老年人口，加上物價、房價越來越貴，究竟退休金要準備多少才夠？ETF 達人表示，每個人想法不同，但一定要越早開始準備越好，並可以年齡決定資產配置，若以三明治族群來說，建議以「國民 ETF」國泰永續高股息 (00878-TW) 作為核心持股 50%，搭配市值型 ETF 國泰台灣領袖 50(00922-TW)，安心準備退休，若是年輕人則可多配置 00922 跟隨大盤漲勢。

理財專家指出，根據國泰投信與台灣指標調查研究股份有限公司 9 月共同發布的「2024 全民退休大調查」指出，國民預估退休年齡約 60.1 歲、平均需準備約 1432 萬元的退休金才能安心退休，而內政部數據顯示 2023 年國人平均壽命來到 80.23 歲，代表國民退休後仍有 20 年要好好生活，加上現代醫療進步，未來活到 100 歲不是太困難，一定要做好理財規劃。

‌



理財專家說明，想做好退休準備，首先一定要懂得「複利效果」驚人，若從 35 歲開始每月定期定額投入 5000 元，假設平均年報酬率為 8%，到 65 歲投資成本僅約 181 萬元，卻可累積多達 708 萬元；而若更早就從 25 歲開始投入，投入成本 242 萬，僅較 35 歲開始的人多投入 61 萬，但累積金額卻可直飆 1620 萬元，報酬翻倍。

ETF 達人表示，究竟要買什麼標的，可根據年齡調整股債配置比，若是「年輕族群」可藉由配置市值型 ETF 跟隨大盤放大報酬，以 00922 來說，官網顯示年報酬達 35.61%，且成分股有風險分散效果，是年輕人的核心持股 (50%) 好選擇，接著能夠以 00878 作為衛星持股 (30%)，國泰 20 年美債 (00687B-TW) 作為防禦資產 (20%)，股債配置提升資產耐震性。