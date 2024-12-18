兩週漲三成，利空壓盤後大漲的機器人股

永誠資產管理處 2024-12-18 16:55

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本月初筆者分享的高檔強勢股 4571 鈞興 - KY，在搭上台積電董事長魏哲嘉暗示與特斯拉執行長馬斯克談話，並看好多功能機器人的新聞後，連續拉出兩根漲停，不到三週即上漲了超過 3 成。

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以投資角度而言，標的要何時，以及藉由何項題材來拉動，實屬不易，但布局正確的成長趨勢股，即能有較高機率，享受題材發酵後之波段漲幅，這也是筆者數次分享鈞興 - KY 的原因。

現階段高階人形機器人，或更加精密之自動化機械手臂，對於零組件的要求提升；而鈞興所提供的「諧波減速機」正是符合現在市場所需，可針對不同領域應用上，提供更具有彈性、精準度、減少功耗之協助機械運作之產品，也是現在多家工具機、機械手臂廠商在積極開發的市場。

在相關諧波減速機產品部分，鈞興尚未有大量金額出貨，換個念頭想，代表相關高成長率之產品，對於鈞興本身營運而言，便具備非常大的成長想像空間，現在時序進入年底，作夢行情仍將持續上演，而業績尚未繳出漂亮成績單的公司，反而就有先被市場低估，等待未來利多發酵後，股價一舉向上衝高的動能條件。

同時在營運部分，其實前段時間的高檔整理，也正是透過時間消化短期營運利空。月初分析過，鈞興 Q3 財報結果並非亮眼，因為就成長股而言，未見到毛利率成長，獲利也季減將近 3 成；但細看其營運結構，其實衰退跟業外因素影響較大，完全無礙其中長期展望，而且重點還是在與「AI 機器人」能搭上題材，應用在高階機器人零件之「齒輪研磨、諧波減速器」等產品比重，整年度與去年，或是與前季相比，都是明顯有感增加，正奠定了鈞興成長、轉型的想像空間。

雖股價已再度墊高，考量明年仍有新產能擴增，且高毛利產品確實發揮空間很大，筆者認為股價未來向上反映空間依舊值得留意。

（文章來源：永誠資產管理處 江太壹分析師）

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