【政策整理】川普任命的聯邦貿易委員會新主席，對科技巨頭將帶來什麼影響？

鉅亨研報 2024-12-18 11:12

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一、川普任命佛格森擔任 FTC 主席，FTC 是甚麼單位? 主要成員背景如何?

美國總統當選人唐納 · 川普在 12 月 10 日宣布任命共和黨成員安德魯 · 佛格森（Andrew Ferguson）為聯邦貿易委員會（FTC）主席，接替現任主席麗娜 · 汗（Lina Khan）。佛格森的上任被視為新政府對大型科技公司執法政策的一次重大調整，可能會對科技行業和市場規範產生深遠影響。

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FTC 是甚麼單位?

根據維基百科的資料，聯邦貿易委員會（Federal Trade Commission，縮寫為 FTC）是美國聯邦政府的獨立機構，主要負責執行反托拉斯法的民事執法工作以及推進消費者保護政策。其與司法部轄下的反壟斷部門共同分擔與反托拉斯法相關的民事執法工作。

聯邦貿易委員會於 1914 年依同年通過的《聯邦貿易委員會法》成立，以回應 19 世紀以來信託基金益加猖獗的壟斷行為。委員會自成立起便執行《克萊頓法》（主要反托拉斯法法例）、《聯邦貿易委員會法》及美國法典第 15 編 § 第 41 節等條文。隨著時間推移，委員會亦獲授權執行其他商業法規並頒布了一系列規例。

簡言之，FTC 是與司法部反壟斷部門並列的兩大聯邦競爭法律與政策監管機構之一，也是美國消費者保護機構龍頭，實際上也是科技監管機構，聚焦打擊數位隱私濫用、廣告欺詐和其他欺騙行為。這兩大機構共享審查併購與調查、處罰壟斷行為的管轄權。FTC 由五名專員組成，任期七年。專員由總統提名並經由參議院同意，當中不能有多於三名專員來自同一個政黨，總統可任命其中一名委員出任委員會主席。現任委員會主席為莉娜 · 汗 (民主黨)，於 2021 年 6 月就任。

未來 FTC 的核心成員

川普 12 月 10 日在他的社群平台 Truth Social 貼文宣布…… 觀看完整內容請至豐雲學堂

二、FTC 的反壟斷訴訟與調查

三、FTC 未來可能的改變

四、對科技巨頭的影響

五、結論