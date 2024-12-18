路透：川普的政權交接團隊建議全面撤銷拜登電動車和排放政策

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-12-18 08:46

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《路透社》周三 (18 日) 引述文件獨家報導指出，美國準總統川普的政權交接團隊正建議進行全面改革，切斷對電動車和充電站的支持，並加強封鎖來自中國的汽車、零件和電池材料的措施。

文件還顯示，川普團隊還建議對全球所有電池材料徵收關稅，以提振美國的產量，然後與盟友就單獨豁免進行談判。

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川普團隊的新計畫與現任美國總統拜登《通膨削減法案》的汽車補貼政策截然不同，川普團隊打算收回拜登政府 75 億美元充電站建設計畫的剩餘資金，改用於電池礦物加工及「國防供應鏈和關鍵基礎設施」，因電池和相關礦物對於國防生產至關重要。

川普團隊還呼籲取消拜登政府為消費者購買電動車提供的 7500 美元補貼，在通用和現代等許多傳統車廠最近向美國推出更多電動車產品之際，政策變動恐對美國電動車產銷造成打擊。

川普團隊發言人 Karoline Leavitt 表示，選民賦予特朗普履行競選承諾的權力，包括停止政府對燃油車的攻擊。川普總統上任後將支持汽車行業，為燃油車和電動車提供發展空間。

川普團隊還建議降低拜登政府宣導的排放和燃油經濟性標準，這將允許車廠生產更多燃油車，將這些法規恢復到 2019 年的水準，這將使每輛車的每英里排放量比目前的 2025 年限值平均高出約 25%，平均燃油經濟性降低約 15%。

川普團隊還建議阻止加州制定更嚴格的汽車排放標準，川普在首個總統任期內曾經禁止加州制定更嚴格的要求，但拜登改變這一政策。