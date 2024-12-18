凱鈿獲大額注資 準備申請公發興櫃
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-12-18 10:06
軟體服務商凱鈿 (KDAN) 今 (18) 日宣布獲日本不動產巨頭 APAMAN 集團 (Apaman Co.,Ltd.) 領投 400 萬美元(約新台幣 1.2 億元)，加計今年 3 月 B + 輪韓國 Hancom 集團戰略投資，總計獲投資金額突破 3000 萬美元(約新台幣 9 億元)，而目前已開始著手準備申請公發興櫃。
凱鈿表示，本次募資資金將用於加強公司技術研發，APAMAN 集團及其子公司 Systemsoft(7527-TW) 和策略夥伴 Riverfield 也將成為凱鈿在日本市場的主要代理經銷商。
凱鈿提供多元的 AI 智能化工作流程和數據解決方案，包括數位文件管理、電子簽名、數據自動化及 AI 智能決策等服務，與 APAMAN 雙方將聚焦日本不動產業，計劃在 APAMAN 旗下全國直營及加盟店全面導入凱鈿的電子簽名服務點點簽 (DottedSign)，業務迅速成長可期。
透過 APAMAN 鏈結在地廣告資源，點點簽宣傳影片已在全日本超過 2000 個戶外看板同步播放。
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