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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：戴文能源(DVN-US)EPS預估下修至4.77元，預估目標價為50.00元

鉅亨網新聞中心 2024-11-07 22:15


根據FactSet最新調查，共30位分析師，對戴文能源(DVN-US)做出2024年EPS預估：中位數由4.84元下修至4.77元，其中最高估值5.87元，最低估值4.29元，預估目標價為50.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值5.87(5.87)7.226.514.91
最低值4.29(4.29)3.083.643.85
平均值4.8(4.87)4.744.964.55
中位數4.77(4.84)4.664.94.71

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值157.53億175.49億183.34億162.90億
最低值144.17億161.80億164.13億162.90億
平均值154.09億167.62億171.36億162.90億
中位數154.57億166.52億168.15億162.90億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-0.89-7.124.199.125.84
營業收入63.35億46.73億137.50億198.27億151.40億

詳細資訊請看美股內頁：
戴文能源(DVN-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSDVN

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