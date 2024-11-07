鉅亨速報 - Factset 最新調查：戴文能源(DVN-US)EPS預估下修至4.77元，預估目標價為50.00元
鉅亨網新聞中心 2024-11-07 22:15
根據FactSet最新調查，共30位分析師，對戴文能源(DVN-US)做出2024年EPS預估：中位數由4.84元下修至4.77元，其中最高估值5.87元，最低估值4.29元，預估目標價為50.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|5.87(5.87)
|7.22
|6.51
|4.91
|最低值
|4.29(4.29)
|3.08
|3.64
|3.85
|平均值
|4.8(4.87)
|4.74
|4.96
|4.55
|中位數
|4.77(4.84)
|4.66
|4.9
|4.71
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|157.53億
|175.49億
|183.34億
|162.90億
|最低值
|144.17億
|161.80億
|164.13億
|162.90億
|平均值
|154.09億
|167.62億
|171.36億
|162.90億
|中位數
|154.57億
|166.52億
|168.15億
|162.90億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-0.89
|-7.12
|4.19
|9.12
|5.84
|營業收入
|63.35億
|46.73億
|137.50億
|198.27億
|151.40億
詳細資訊請看美股內頁：
戴文能源(DVN-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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