鉅亨速報 - Factset 最新調查：小鵬汽車XPEV-US的目標價調降至14.92元，幅度約4.48%
鉅亨網新聞中心 2024-12-17 20:15
根據FactSet最新調查，共30位分析師，對小鵬汽車(XPEV-US)提出目標價估值：中位數由15.62元下修至14.92元，調降幅度4.48%。其中最高估值19.51元，最低估值4.85元。
綜合評級 - 共有39位分析師給予小鵬汽車評價：積極樂觀30位、保持中立5位、保守悲觀4位。
小鵬汽車今(17日)收盤價為12.39元。近5日股價下跌4.48%，標普指數上漲0.35%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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