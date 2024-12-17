鉅亨速報 - Factset 最新調查：小鵬汽車XPEV-US的目標價調降至14.92元，幅度約4.48%

綜合評級 - 共有39位分析師給予小鵬汽車評價：積極樂觀30位、保持中立5位、保守悲觀4位。

小鵬汽車今(17日)收盤價為12.39元。近5日股價下跌4.48%，標普指數上漲0.35%短期股價無明顯表現。