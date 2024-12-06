鉅亨速報 - Factset 最新調查：小鵬汽車XPEV-US的目標價調降至15.62元，幅度約3.07%
鉅亨網新聞中心 2024-12-06 20:15
根據FactSet最新調查，共30位分析師，對小鵬汽車(XPEV-US)提出目標價估值：中位數由16.12元下修至15.62元，調降幅度3.07%。其中最高估值19.34元，最低估值4.84元。
綜合評級 - 共有39位分析師給予小鵬汽車評價：積極樂觀30位、保持中立5位、保守悲觀4位。
小鵬汽車今(6日)收盤價為12.54元。近5日股價上漲3.07%，標普指數上漲1.27%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：小鵬汽車(XPEV-US)EPS預估上修至-0.5元，預估目標價為12.63元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：小鵬汽車XPEV-US的目標價調升至14.08元，幅度約11.49%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：小鵬汽車(XPEV-US)EPS預估上修至-0.49元，預估目標價為14.08元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：小鵬汽車XPEV-US的目標價調升至16.12元，幅度約8.25%
上一篇
下一篇