85萬股東注意！00940配息二度縮水 降至0.03元
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-12-17 16:45
目前擁有 85.8 萬名受益人的元大台灣價值高息 (00940-TW)，最新配息金額出爐，再從前一月的 0.05 元調降至此次的 0.03 元，若以今 (17) 日收盤價推算，年化配息率僅約 3.85%，不過，從目前帳上可收益分配金額觀察，法人分析，00940 在階段式調降下，有機會成為首檔結束停止降息的月配高股息 ETF。
00940 至 12/16 包含股利所得的收益平準金為 0.17 元，已足以支持現階段配息水準，且從成分股觀察在 4 月之前尚有 5~6 檔成分股將除息，將使收益平準金再增加，預估在接續明年 6 月展開的除息旺季來臨後，將再挹注配息能力。
法人指出，00940 前三大成分股產業為半導體、航運、金融，均為 2024 年獲利高 + 股息發放率高之產業，若展望明年的股利發放，現階段已度過最壞的降息階段，投資人可以逐步重新佈局。
2024 年台灣企業表現亮眼，前三季台股上市櫃企業獲利達 3.4 兆元，年成長 28%，第四季又向來是上市櫃企業傳統旺季，有機會帶動營收、獲利再走高。未來進入 2025 年除息時，看好高股息有望提升配息能力。
元大投信指出，基於台股大盤長期具有相對高殖利率，隨明年企業股利發放反映 2024 年度獲利狀況，在高現金股利發放率基礎上，高股息 ETF 仍可望持續發揮投資特色。
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