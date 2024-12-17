〈電腦公會50周年〉彭双浪：川普關稅政策要正視 供應鏈分散產能配比會調整

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-12-17 18:13

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台北市電腦公會理事長、友達 (2409-TW) 董事長彭双浪今 (17) 日表示，目前看 AI 趨勢「只有更熱、沒有最熱」且不會逆轉；至於川普上任後可能面臨的關稅議題，他則認為，供應鏈分散產能的措施會持續進行，只是會調整配比跟速度。

彭双浪表示，川普從競選至今，多次提出以關稅解決美國貿易逆差的問題、甚至指出某些國家的國防支出要做出調整，現在看起來，除了美國以外都有提到關稅，必須正視相關問題。

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不過，彭双浪認為，台廠從川普的第一任期、2018 年美中貿易戰開始，就做了很多因應措施，現在這些分散措施持續進行，只是會做調整，而美國在地生產的議題，則得關注追蹤未來美國政策落實程度，產業還是會衡量生產成本與關稅之間的平衡。

談及 AI 趨勢，彭双浪直言，AI「只有更熱沒有最熱」，整體趨勢將延續、不會逆轉，尤其在各國看重主權 AI 下，將帶動相關軟硬體發展，此外，機器人跟無人機應用上，台廠在高階晶片或零組件都有很多涉獵，未來參與會更高。