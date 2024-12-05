綠電動起來！卓揆指示積極推動「家戶屋頂設置太陽光電」 促與地方持續溝通

行政院長卓榮泰今（5）日在行政院會聽取經濟部「家戶屋頂設置太陽光電加速計畫」報告後，裁示原則同意該計畫。他並於會中強調，推動光電是政府能源政策非常重要的一部分，其中屋頂型光電仍有很大的推動空間，必須繼續努力。 卓榮泰說，目前經濟部、內政部、地方政府針對該計畫，尚需進一步溝通，未來在子法或作業實施要點部分，也需進一步討論具體規定，他請經濟部、內政部及各地方政府持續溝通，如需設置子法或作業實施要點，請依程序再送核定。

此外，卓榮泰於院會聽取國科會「2024 年行政院傑出科技貢獻獎」報告後表示，台灣以科技立國，以人才為本。培育人才，是國家發展的重中之重，唯有人才永續，國家才能夠永續。行政院每年公開頒發傑出科技貢獻獎，希望藉此鼓勵下一代優秀人才投入科研領域，持續推動研究與創新，讓更多人受惠於科技發展的成果。



今（2024）年行政院傑出科技貢獻獎得獎者為臺北醫學大學白台瑞特聘教授，以及國立臺灣大學吳明賢特聘教授、李宜家教授及劉志銘教授研究團隊，他們皆在全球醫療健康領域有非常傑出的貢獻，共同落實賴總統「健康臺灣」的國政願景。



卓榮泰請國科會、教育部及國家發展委員會等相關部會，一同持續營造友善創新的環境，擴大投資並打造具有國際競爭力的科研人才生態系，以新科技、新解方，回應新時代的社會需求，並增進人民及社會的整體福祉。