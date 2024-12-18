8年級上班族6成6學非所用！「這都」15-24歲青年失業率連3年六都最高

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-12-18 13:00

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主計總處日前公布今（2024）年上半年 6 都各年齡層失業率，其中台北市 15 至 24 歲青年失業率為 15.3%，三度蟬連 6 都最高，其中關鍵原因在於「學用落差」太大。根據 1111 人力銀行今 (18) 日公布調查指出，八年級上班族，有高達 6 成 6 受訪者現職工作與在校所學無關。

根據 1111 人力銀行調查指出，現職工作與在校所學無關者，其中包括「學用落差大、在職場需重新學習」37.2 % 及「學非所用」28.6%；僅有 3 成 4 現職工作與在校所學相關。而無法學以致用的五大原因包括：理論與實務差距過大 (58.7%)、一技之長不足以滿足企業需求 (37.9%)、學校課程不夠專精 (31.8%)、畢業人才供過於求 (23.2%) 及產業變動快，開設科系課程跟不上 (19.1%)。若可以重新選擇就讀科系，更有 32.0% 表示會改念較有前景的系所。

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1111 人力銀行公關經理曾仲葳表示，為了讓孩子贏在起跑點，考生和家長越來越重視「落點分析」，希望透過精準的大數據結果，助攻孩子順利申請到自己有興趣、同時對未來就業有幫助的系所，從選校或選系開始就「不落人後」。1111 人力銀行推出的落點分析網站能支持學測、分科測驗、統測成績的落點分析，涵蓋多種升學管道，更提供非常豐富的升學資訊，像是考生最需要的「考古題」，內含近 10 年歷屆筆試與口試考古試題，讓學生免費下載模擬練習；「書面備審資源」則提供各領域的面試題庫，結合面試攻略與書面備審資料準備建議，幫助學生提升申請成功率。