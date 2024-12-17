聯電再獲道瓊永續指數肯定 八度入選「新興市場指數」成分股

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-12-17 15:24

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聯電 (2303-TW)(UMC-US) 今 (17) 日宣布，連續 17 年入選道瓊永續指數 (Dow Jones Sustainability Indices, DJSI) 之「世界指數」(DJSI World)，並八度入選「新興市場指數(DJSI Emerging Markets)」成分股。

2024 年全球超過 3,500 家大型企業參與 DJSI 評比，評選出各產業永續表現最好的前 10% 公司成為成分股，聯電從全球 356 家半導體及半導體設備產業公司中脫穎而出，獲得頂尖的評價，展現領先產業的永續實力。

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此外，聯電在 MSCI 2024 年最新公布之 ESG 評級 (MSCI ESG Ratings)，連續兩年榮獲 AA 評等，特別在「水資源壓力」、「人力資本發展」及「公司行為」等關鍵議題上獲得優異成績，更持續入選「MSCI 全球 ESG 領先指數 (MSCI ACWI ESG Leaders Index)」成分股。

聯電共同總經理暨永續長簡山傑表示，在全球迅速變化的局勢中，永續 ESG 越來越受到利害關係人的重視，成為世界公認的重要課題。聯電多年來在提倡永續價值的路上努力不懈，將永續工作與營運做深度的結合，成為企業文化的 DNA。很高興今年再度獲得 DJSI 和 MSCI 這兩項國際權威評比的認可。

聯電深信，如果是對的事就要勇往直前，除了持續推動晶圓製造技術進步，更要發揮科技無所不在的影響力，為環境友善、社會共好和經濟成長做出貢獻。

聯電持續深耕 ESG 三大面向，在公司治理方面，設置高度多元及獨立性的董事會，獨立董事席次達 2/3、女性董事席次達 1/3，並訂定「經理人持股政策」，以強化經理人與股東權益之連結，同時將 ESG 績效連結全員獎酬，以促進更多永續動能。

在環境面，聯電積極推動淨零排放，於 2023 年集團範疇一與範疇二排碳已較基準年 (2020 年) 減少 26%，提早達成原訂 2030 年 SBT (Science-Based Targets Initiative) 目標；目前，聯電已簽署 SBT 淨零承諾，並將 2030 年減碳目標更進一步提升為 42%，響應巴黎協定控制升溫 1.5°C 的碳排放情境，加速淨零轉型的腳步，並於公司內部實施每噸 100 美元的內部碳價，以催生更多的減碳方案，期望透過碳排的削減降低全球暖化的影響。

在社會面，聯電持續投入教育資源、深化產學合作，與國內四所大學合作辦理半導體產學專班，2023 年有 600 多位學生參與。此外，聯電在台灣廠區啟動員工持股信託計畫，提供更多元化薪酬及提升員工福祉，以吸引及留任人才。