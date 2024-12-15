〈台股風向球〉超級央行周登場 作帳行情蓄力再衝一波

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-12-15 11:50

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台股加權指數上周回跌 172.79 點，市場觀望本周美國聯準會將公布的利率決策，外資轉賣，台股交易員認為，美國通膨壓力升溫，且未來新總統川普可能實施的政策也造成市場對通膨的預期，在 FOMC 利率會議前，大盤盤整等待，不過，同時進入台股財報空窗期，集團趕年底前作帳的動作仍值得期待。

外資上周在集中市場轉賣 262 億元，金額不算大，不過，遭賣超的個股主要是大型電子股，包括鴻海 (2317-TW) 遭賣 117 億元，台積電 (2330-TW)65 億元，廣達 (2382-TW) 近 56 億元，智邦 (2345-TW)38 億元，聯電 (2303-TW)31 億元，欣興 (3037-TW) 和京元電子 (2449-TW) 均逾 24 億元，使大盤撐盤力道轉弱。

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台股交易員認為，目前投資人對美國通膨升溫的雜音增加，造成市場震盪，所幸，據聯邦資金期貨市場顯示，央行官員幾乎 100% 會選擇再次降息 1 碼，待利率決策不確定因素排除後，台股有望展開再衝出一波年底前的作帳。

永豐投顧指出，台股盤整，使壓力區下降到 23400 點，而季線與 23000 點整數關卡幾乎重合，形成下檔支撐，現在短中期均線糾結，蓄勢待發。