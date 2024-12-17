川普被爆在海湖莊園見TikTok執行長 稱「對TikTok有好感」

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2024-12-17 10:16

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據《NBC News》周二（17 日）報導，知情人士透露，美國總統當選人川普周一在佛羅里達海湖莊園會見短影音社群平台 TikTok 執行長周受資，這是兩人在美國總統大選結束後首度見面。

目前不清楚川普和周受資的具體談話內容，TikTok 發言人也未回應置評請求。

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川普在當日舉行的記者會上表示：「我們會研究一下 TikTok，你知道，我對 TikTok 有好感。」

據《路透社》報導，就在當天，TikTok 發起了最後一搏——向美國最高法院提交緊急申請，尋求法院阻止「不賣就禁」法案。

目前不清楚川普是否會在明年 1 月 20 日上台之後改變法律。他在第一個任期內試圖禁止 TikTok，但他在今年總統競選期間改變態度，聲稱不會再尋求禁止 TikTok。

據《美聯社》報導，川普過渡團隊還沒有說明新一屆政府會如何拯救 TikTok。川普可能會要求司法部放棄執行法律，但專家指出，執法自由裁量權或行政命令不能凌駕現有法律，這將限制川普採取單邊行動的空間。

川普也可以選擇敦促國會廢除法案，但這需要得到國會共和黨籍議員的支持，但共和黨人士普遍贊成 TikTok 分拆。眾議院「中國問題特別委員會」主席、共和黨籍議員莫勒納爾就聲稱，他相信川普將「促成美國接管 TikTok」。

今年 4 月，美國總統拜登簽署法案，要求字節跳動把 TikTok 出售給「非中國所有者」，否則該款應用程式會被禁止在美國運作。這項法案獲美國國會支持，美國議員聲稱 TikTok「可能與中國共享美國用戶數據」，「威脅美國國家安全」。

TikTok 在 5 月提起訴訟，要求美國法院阻止這項法案。TikTok 認為，拜登政府的法案侵犯了美國民眾的言論自由，「這是歷史上首次，美國國會頒布法律，在全美永久禁止一個特定發言平台，並禁止美國人參與一個在全球擁有超過 10 億用戶的在線社區」。