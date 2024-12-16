鉅亨速報 - Factset 最新調查：泰尼特健保THC-US的目標價調降至183元，幅度約3.68%
鉅亨網新聞中心 2024-12-16 22:15
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對泰尼特健保(THC-US)提出目標價估值：中位數由190元下修至183元，調降幅度3.68%。其中最高估值217元，最低估值147元。
綜合評級 - 共有23位分析師給予泰尼特健保評價：積極樂觀18位、保持中立4位、保守悲觀1位。
泰尼特健保今(16日)收盤價為136.71元。近5日股價下跌3.68%，標普指數下跌0.64%股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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