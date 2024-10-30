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鉅亨速報 - Factset 最新調查：泰尼特健保(THC-US)EPS預估上修至10.96元，預估目標價為184.50元

鉅亨網新聞中心 2024-10-30 10:15


根據FactSet最新調查，共16位分析師，對泰尼特健保(THC-US)做出2024年EPS預估：中位數由10.76元上修至10.96元，其中最高估值11.46元，最低估值9.91元，預估目標價為184.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值11.46(11.18)1314.2516.26
最低值9.91(8.8)10.1510.6516.26
平均值10.94(10.63)11.512.9816.26
中位數10.96(10.76)11.5913.1216.26

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值210.92億220.85億234.03億238.27億
最低值206.39億208.98億219.92億238.27億
平均值207.83億214.81億225.47億238.27億
中位數207.64億214.76億225.61億238.27億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-2.243.758.423.795.71
營業收入184.79億176.40億194.85億191.74億205.48億

詳細資訊請看美股內頁：
泰尼特健保(THC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSTHC

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