鉅亨速報 - Factset 最新調查：泰尼特健保(THC-US)EPS預估上修至10.96元，預估目標價為184.50元
鉅亨網新聞中心 2024-10-30 10:15
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對泰尼特健保(THC-US)做出2024年EPS預估：中位數由10.76元上修至10.96元，其中最高估值11.46元，最低估值9.91元，預估目標價為184.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|11.46(11.18)
|13
|14.25
|16.26
|最低值
|9.91(8.8)
|10.15
|10.65
|16.26
|平均值
|10.94(10.63)
|11.5
|12.98
|16.26
|中位數
|10.96(10.76)
|11.59
|13.12
|16.26
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|210.92億
|220.85億
|234.03億
|238.27億
|最低值
|206.39億
|208.98億
|219.92億
|238.27億
|平均值
|207.83億
|214.81億
|225.47億
|238.27億
|中位數
|207.64億
|214.76億
|225.61億
|238.27億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-2.24
|3.75
|8.42
|3.79
|5.71
|營業收入
|184.79億
|176.40億
|194.85億
|191.74億
|205.48億
詳細資訊請看美股內頁：
泰尼特健保(THC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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