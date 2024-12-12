鉅亨速報 - Factset 最新調查：Suzano S.A. - ADRSUZ-US的目標價調降至12.86元，幅度約3.98%
鉅亨網新聞中心 2024-12-12 20:15
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Suzano S.A. - ADR(SUZ-US)提出目標價估值：中位數由13.4元下修至12.86元，調降幅度3.98%。其中最高估值17.15元，最低估值10.71元。
綜合評級 - 共有13位分析師給予Suzano S.A. - ADR評價：積極樂觀11位、保持中立2位、保守悲觀0位。
Suzano S.A. - ADR今(12日)收盤價為10.69元。近5日股價下跌3.98%，標普指數下跌0.04%股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Suzano S.A. - ADR(SUZ-US)EPS預估上修至0.68元，預估目標價為12.70元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Suzano S.A. - ADR(SUZ-US)EPS預估下修至0.62元，預估目標價為12.70元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Suzano S.A. - ADR(SUZ-US)EPS預估下修至0.66元，預估目標價為12.57元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Suzano S.A. - ADR(SUZ-US)EPS預估上修至0.84元，預估目標價為12.70元
上一篇
下一篇