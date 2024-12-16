虹冠電看旺大功率電源需求 明年營運估好轉

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-12-16 16:52

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虹冠電 (3257-TW) 今 (16) 日召開法說會，展望後市，總經理林保偉表示，從客戶需求來看，明年在大功率電源需求帶動下，相關 MOSFET 滲透率將提升，推升單價成長，加上遊戲機、AI PC 陸續發酵，明年營運可望好轉。

虹冠電今年因整體客戶需求不如預期，營收較去年衰退，前 11 月營收約 7.65 億元，年減 22.35%，截至第三季為止存貨金額為 3.96 億元，年增 28.15%。

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虹冠電既有產品應用包括 PC、遊戲機、電源供應器等，近年也積極拓展至工作站、伺服器端與電視領域，以營收比重來看，電競 PC 佔比 58%、遊戲機 19%、電競筆電 8%、桌機 7%、工控 5%、伺服器 1%、POE1% 及電視 1%。

林保偉說，虹冠電 PFC 控制 IC 在大功率 PC 市佔率高，達 90% 以上，隨著顯示卡功率從 750 瓦大幅提升至 1500 瓦，公司也運用自家在 IC 的高市佔率，搭售自家 MOSFET，帶動整體銷售單價成長。

林保偉舉例，由於顯示卡電源功率提升，MOSFET 所需顆數與單價同步增長，如自家的高壓 SJ MOSEFT 今年滲透率僅 10%，明年就會提升至 40%，單價更是躍升 2 倍多，SR MOS 單價也提升，帶動整體銷售單價逾倍增。