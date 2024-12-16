新光人壽力拚活化資產 今年租金收益將衝破50億元

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-12-16 17:41

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新光金 (2888-TW) 子公司新光人壽位於台北市義計畫區的「新光信義義傑仕堡」將委託晶華進行經營管理，提供住戶更優質的五星級飯店服務。新壽持續評估既有資產使用效率，致力開拓長期穩定的不動產收益，統計自 2023 至 2024 年底，新壽活化資產後的出租面積增加約 1.5 萬坪，年租金收益增加約 1.65 億元，今年收益將突破 50 億元，會持續評估商用不動產投資，不侷限在北部。

新光人壽副董事長洪士琪表示，新壽投資不動產以獲取長期穩定收益為主要策略，看好晶華「品牌經營系統建立」及「人才團隊養成」的規劃，透過人員培訓、業務行銷與飯店建物加值工程，為住戶提供專業多元的全天候服務及居住品質，可望持續強化「新光信義傑仕堡」品牌形象，並吸引更多有長租需求的客戶入住，進一步提高整體出租率，推升營運績效成長。

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新壽指出，近年持續評估不動產投資運用效率，積極展開各項不動產活化作為，如盤點現有資產優化物業管理、改裝整修老舊建物軟硬體設備，以提升整體資產價值，另處分屋齡老舊、收益率不佳及整合重建不易的閒置不動產，藉此取得處分利益並降低管理成本。

同時規劃長期投資，針對屋齡超過 30 年的不動產進行危老或都更重建，希望可提升資產價格及租金收益。

除了活化既有的資產外，新壽也持續鎖定購入精華地段段或具收益增值性的優質商用不動產，並著眼透過異業結盟拓展商業模式，未來資產增值可期。

新壽透露，杭北大樓完工後，明年第 4 季起將為公司挹注營收，另有南港轉運站 BOT 案、南東大樓新建案、高雄舊總圖地上權開發案等興建中大樓，加上其他自用不動產轉列投資用，預估未來三年的租金成長率約 4%~6%，租金收入可望提升至 60 億元。

金管會修正保險業投資商用不動產最低投報率，對此，新壽副總陳芝貴表示，若修法順利通過，對於保險業投資在商用不動產的動能將會增加，新壽一直滿看好商用不動產市場，以國內投資市場來講，商辦或工業、物流、IDC 產業所需的不動產及觀光產業所需的飯店，都是持續看好，也會適時的評估投資。