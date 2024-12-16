大魯閣攜手健身工廠 打造台南休閒娛樂新地標

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-12-16 15:07

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大魯閣 (1432-TW) 今 (16) 日宣布，台南仁德館重新開幕，斥資千萬引進美國最新感應式打擊設備 Taroko BattingCage，並與健身工廠仁德廠聯手，目標成為台南 休閒娛樂新地標。

大魯閣集團執行長林雍鈞表示，本次改裝，斥資千萬元引進美國打擊設備 Taroko BattingCage，並全面升級場館設施，展現了持續推廣棒壘球文化與全民運動的承諾，而與健身工廠合作，則是一次強強聯手的品牌合作。

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健身工廠仁德廠作為健身工廠在台南的重要據點，館內設有重量訓練區、心肺運動區，更是健身工廠首家引進奧林匹亞健美賽事合作品牌 Newtech Wellness 器材的廠館，可滿足會員多元的健身需求。

為歡慶仁德館重新開幕，並見證 Team Taiwan 於世界 12 強棒球錦標賽輝煌奪冠，大魯閣特別推出免費打活動，自 12 月 15 日至 12 月 20 日止，凡憑 2024 統一獅主場門票票根、學生證或身份證件，即可兌換免費電子體驗券。