大魯閣子公司獲柏文增資近億元 共同闖美國休閒版圖

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-08-09 16:12

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大魯閣 (1432-TW) 今 (9) 日與連鎖健身業者柏文 (8462-TW)(健身工廠) 宣布，攜手進軍美國，將共同開拓當地的運動休閒市場，打造全新娛樂空間；柏文參與大魯閣美國子公司增資，投資 300 萬美元(約新台幣 9800 萬元)，取得 15% 股權，而大魯閣美國子公司增資後資本額為 2000 萬美元。

大魯閣董事長林曼麗表示，很榮幸邀請到柏文參與大魯閣美國事業的投資，有其加持，相信美國事業一定可取得成功。

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大魯閣於去年成立美國子公司，經過深入市場調研與開發，於 7 月在亞利桑那州鳳凰城的 Mesa 和德州休士頓的 Katy 成功簽約，預計設置娛樂型棒壘球打擊中心，目前店點均設在商場室內空間，預計於明年第一季陸續開幕。

大魯閣規劃明年上半年開出 5 家店，至明年底前開到 10 家店，並以每年 10-15 家的速度在全美展店。

柏文董事長陳尚義表示，相信這次合作不僅能在運動休閒領域中創造更多價值，也可將台灣一流的服務品質引進美國。