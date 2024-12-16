〈焦點股〉喬山商用、家用產品營運雙箭齊發 股價突破200元關卡
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-12-16 12:39
喬山 (1736-TW) 商用產品開發上市，加上家用產品多品牌經營有成，推升喬山累計今年前 11 月營收達 401.5 億元，超越去年全年表現，也激勵喬山今 (16) 日股價上攻，突破 200 元關卡。
喬山今天早盤以 196 元開高走高，盤中一路上攻，最高漲至 203 元，站上 200 元大關，截至午盤 12 點 15 分，股價暫報 201.5 元，漲幅 3.07%，站穩所有均線，成交量超過 1000 張。至於三大法人近日籌碼動向，上周三大法人合計買超 308 張。
商用市場受惠各大連鎖健身房穩定的擴張及汰舊換新需求，再加上商用新產品上市後營收也陸續進帳，累計 1 至 11 月商用營收有雙位數成長。
家用市場部分，則受惠於歐美黑色星期五及節慶採購禮品需求，除美國自有門店及電商銷售成長，其他區域的大型量販通路及網路商店銷售同樣熱烈，11 月家用營收較上月增加 2 成，再加上新併購品牌 BowFlex 的貢獻，累計 1 至 11 月喬山整體家用市場營收成長近 5 成。
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