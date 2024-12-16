〈焦點股〉喬山商用、家用產品營運雙箭齊發 股價突破200元關卡

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-12-16 12:39

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喬山 (1736-TW) 商用產品開發上市，加上家用產品多品牌經營有成，推升喬山累計今年前 11 月營收達 401.5 億元，超越去年全年表現，也激勵喬山今 (16) 日股價上攻，突破 200 元關卡。

喬山今天早盤以 196 元開高走高，盤中一路上攻，最高漲至 203 元，站上 200 元大關，截至午盤 12 點 15 分，股價暫報 201.5 元，漲幅 3.07%，站穩所有均線，成交量超過 1000 張。至於三大法人近日籌碼動向，上周三大法人合計買超 308 張。

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商用市場受惠各大連鎖健身房穩定的擴張及汰舊換新需求，再加上商用新產品上市後營收也陸續進帳，累計 1 至 11 月商用營收有雙位數成長。