3家公股銀也跟「風」！沃旭風場逾600億元聯貸案 超額認參2倍

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-12-13 17:57

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為支持淨零排放政策，金融業搶灘離岸風電聯貸案。土地銀行昨 (12) 日攜手第一銀行、兆豐銀行等 14 家國內外銀行完成簽約，共同主辦國泰集團與沃旭能源投資之大彰化西北離岸風電案場逾新台幣 600 億元聯貸案，超額認貸比率達 2 倍以上。

大彰化西北離岸風電案場總裝置容量約 582.9 MW，距離海岸約 35 至 60 公里，由全球離岸風電產業龍頭沃旭能源擔任興建工程統包商、維運商角色，採環境友善的負壓沈箱管架式水下基礎，創下亞太離岸風電先例，預計 114 年底完工商轉。該案場為國泰集團、沃旭能源集團各持股 5 成，另以中國信託出任財顧銀行，由土地銀行與海內外銀行團共同主辦聯貸案，更進一步獲得國家融資保證中心保證，堪稱今（113）年下半年的聯貸大案。

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我國自 111 年響應國際宣示淨零排放目標，由國發會公布「淨零排放路徑及策略總說明」與「12 項關鍵戰略行動計畫」，號召政府部門、國營單位、民營事業合作啟動淨零轉型，其中，發展風電及綠色金融皆為關鍵戰略行動計畫要角。

隨國內離岸風電邁入區塊開發階段，115～120 年預計有 1.08 兆元風電融資需求，經濟部與國發會一同合作，針對適用開發商專案融資的綠能建設，提高國家融資保證成數至 8 成，藉此提升公股銀行等金融機構參與離岸風場融資誘因。

因應國家政策需求，土地銀行今（113）年以「綠金領航，雙翅展翼，永續共榮」為營運主軸，積極爭取風電、光電等永續能