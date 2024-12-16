韓國憲法法院 今天將舉行總統彈劾案會議

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-12-16 10:00

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韓國憲法法院將於周一（16 日）上午就總統尹錫悅彈劾案舉行會議。如果憲法法院通過判決，尹錫悅將立刻被罷免總統職權，韓國需在 60 天內舉行新一屆總統選舉。

韓國國會上周六下午表決，通過尹錫悅第二次彈劾動議案。隨著國會通過彈劾案，尹錫悅的總統職權立即停止，彈劾動議案提交給憲法法院審理。

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憲法法院必須在 180 天內宣判。彈劾案提交到憲法法院後，需要 9 名法官中至少 7 人出席、6 人贊成才能確認彈劾、罷免總統。目前 9 名法官中 3 個席位是空缺狀態。

為了避免職能癱瘓，憲法法院已暫時將審理案件規定的出席人數降為 6 人。在此情況下，只要有 1 名法官反對，彈劾案就會被駁回，尹錫悅將立即恢復總統職務。

憲法法院代理院長文炯培表示，將迅速、公正地審理總統彈劾案。