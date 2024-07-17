排到4年後！今年上半年陸造船業持續一枝獨秀 手握全球75%新訂單

鉅亨網新聞中心 2024-07-17 13:44

最新數據顯示，中國造船業持續在全球一枝獨秀，三大指標繼續穩步成長領先全球，完工量、接單量與手中訂單量在今年上半年的全球市佔率分別為 55%、74.7% 和 58.9%，很多企業訂單甚至排到 2028 年。

根據中國工業和資訊化部週二 (16 日) 發佈的數據，今年上半年中國造船完工量 2502 萬載重噸，年增率 18.4%，新接訂單量年增 43.9% 至 5422 萬載重噸，截至上月的手持訂單量為 1 億 7155 萬載重噸，年增率 38.6%。

此外，今年前 5 月中國造船業利潤總額達人民幣 160 億元，年增 187.5%。

除訂單越來越多跟利潤漸增外，還有一個明顯的變化，也就是越來越多的國外船東將訂單投向中國船廠，全球每 10 份造船新訂單，就有超過 7 成流向中國，使得中國造船出口額持續成長。

數據顯示，在全球 18 種主要船型中，中國有 14 種船型新接訂單量位居全球首位。

被譽為造船工業皇冠上三顆明珠之一的大型液化天然氣 (LNG) 運輸船，中國自 2008 年交付首艘大型 LNG 船「大鵬昊」號後，迄今已建成交付 40 多艘大型 LNG 運輸裝備。

隨著中國獲得近 75% 的全球新訂單，收入跟利潤均成長，顯示中國製造業的成長動能。

專家指出，全球需求的成長起了一定作用，但技術進步是中國造船業快速發展的基礎。這些成就凸顯中國正努力提高製造業能力，並發展新的優質生產力。

中國船舶工業行業協會秘書長李彥慶表示，全球航運市場的擴張也導致中國訂單激增，反映造船業不斷成長的潛力。