聯發科首辦「教學創新AI DAY」 匯集百名高國中小教師

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-12-15 10:45

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聯發科 (2454-TW) 教育基金會今 (14) 日首度舉辦為期兩天的「教學創新 AI DAY」，匯集百名高國中小教師，分享生成式 AI 教學實戰案例，並邀請教育部、均一平台教育基金會、S4A 教師社群等教育夥伴，共同探討生成式 AI 在教學中的應用與未來趨勢。

聯發科也以自家生成式 AI 服務平台「聯發科技達哥」加速 AI 教育發展，公益捐贈從國小到大學平台的使用帳號，將生成式 AI 實際帶入校園，落實科技向下扎根。

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聯發科教育基金會董事張垂弘表示，生成式 AI 正在重塑各個領域，教育也將徹底改變面貌。結合企業的技術優勢加速校園接軌生成式 AI，打造一個 AI 賦能的教育生態系，是我們的重要任務。

聯發科教育基金會深耕科普實作人才培養逾 10 年，並從 2021 年起把科技教育扎根帶入教育體系，透過 STEM 造課師、1+1 科學圈等計畫，支持高國中小發展 STEM 領域教學，累計超過百位老師一同參與行動。此次 AI DAY 更是首度跨越學科界限，匯聚各領域教師，攜手探索生成式 AI 在教育現場的無限可能。

由於觀察到現下 AI 工具研習眾多，真實在教室內、教學中如何導入生成式 AI 的實例探討較稀缺，聯發科教育基金會因而發起並首辦「教學創新 AI DAY」兩日活動，並於第一天規劃分軌演講、與講師面對面諮詢、聽眾閃電講等多元議程，以鼓勵第一線教師多分享、多提問。

同時，聯發科也邀請教育部資科司、均一平台教育基金會、S4A 教師社群分享教育部因材網生成式 AI 學習夥伴 (e 度)、Jutor、OSEP 等政府或民間打造的生成式 AI 教學工具，一同支持第一線教師進行教學嘗試。第二天活動，則以「不會寫程式也可以！用 AI 開發自己的教學遊戲與工具」為題規劃實驗性工作坊，帶領第一線教師實際體驗 AI，以降低程式撰寫門檻，並鼓勵老師以 AI Coding 實踐教師創意、提昇生產力。

「教學創新 AI DAY」首日活動，以生成式 AI 導入實戰經驗為基礎，並以「用生成式 AI，真的有比較好嗎？」為核心命題，邀集國文、英文、數學、社會、藝術、科技、自然專題研究、特教、自主學習、教學行政等多元領域第一線教師，從教學目標出發，分享實際導入教學的設計巧思、踩過的地雷誤區，以及對師與生、教與學變化的觀察反思，並探討使用 AI 是否獲得教學上的加值，抑或導入時須留意的配套。

新北海山國小曾俊夫老師說，在作文課使用 GPTs 讓學生訪談名人，創造學生未曾有的生命經驗，提升擬真度也促成學生訪談的態度與能力提升。

高雄中山工商老師楊鎮澤表示，藉由聯發科達哥生成式 AI 平台作為課程助教，降低程式撰寫的門檻，幫助學生在 PBL 課程 (問題導向學習，Problem Based Learning) 中專注培養問題解決能力。

彰化特教中心視障巡迴輔導組組長林廷宇指出，反思自己運用 AI 的歷程，從不假思索加入 AI 工具，到創造節日共融課程，建立 AI 工具與教學脈絡的連結，讓視障生對特殊需求領域課程投入度提高。

聯發科志工社 Nicky Chen 說，寫作教學時鼓勵學生積極寫作，並引導學生利用 AI 設計規劃作品集。AI 幫助學生們突破自己的極限，從封面設計、目錄編排、插圖設計都能一手包辦，完成屬於自己的電子書，享受滿滿成就感。

聯發科教育基金會，除首辦「教學創新 AI DAY」外，於 2023 年 2 月即舉辦第一場生成式 AI 科技教師小聚，並自 2023 年開始於基金會的教師師培計畫「STEM 造課師計畫」研發各式 GAI 師培相關課程，包含 GAI x 設計思考、GAI x 物聯網、GAI x 開發板等。

此外，也因觀察到許多有心的教師得自掏腰包購買新興 AI 工具，而開放將基金會補助款用於生成式 AI 服務採購。不僅於此，為降低 AI 工具成本成為老師教學額外負擔，基金會也於 2024 年起，開放高國中小教師申請自家的生成式 AI 服務平台「聯發科達哥」，供老師們以班級為單位申請師生帳號。

聯發科期望能藉由聯發科達哥平台，讓 AI 工具持續提升下一代的實力，除公益捐贈給高國中小，亦捐贈給大專院校與教授，包含國立陽明交通大學，為了打造 AI 智慧校園，導入生成式 AI 服務平台聯發科達哥，並應用於社團盃 AI 小秘書競賽，贈與生成式 AI 服務平台聯發科達哥給國立臺灣大學。

國立臺灣大學李宏毅教授則以聯發科達哥平台作為其 AI 課程助教以增加學習效能。此外，聯發科亦與台灣微軟合作推出「Microsoft x MediaTek DaVinci 教育雲」計畫，開放十所台灣大專院校申請帳號，持續推動生成式 AI 在教育中的應用，共同為下一代帶來無限可能。