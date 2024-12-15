助攻6.5兆數位經濟！土銀推TWQR、數位券平台有功 蟬聯「跨行服務創新獎」
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-12-15 10:47
土地銀行響應數位國家隊政策，助攻我國數位經濟規模達 6.5 兆元的目標，表現深獲肯定。隨推展 TWQR 數位支付、數位券平臺等措施有成，土銀 12 日於「113 年度金融資訊系統年會」再獲財金資訊公司頒發電子金流業務「跨行服務創新獎」獎項，締造連 2 年獲獎佳績。
行政院自 105 年提出「數位國家．創新經濟發展方案（DIGI⁺方案）」，以創新、包容、永續的智慧國家為願景，加速半導體、人工智慧、軍工、安控及次世代通訊等五大信賴產業發展，更全力衝刺我國數位經濟規模達 6.5 兆元、民眾數位生活服務使用普及率達 80% 等目標，推升國家數位競爭力。
在行政院的智慧國家願景下，金管會同步推動金融科技發展路徑圖，引領財金公司、電支機構、土地銀行及同業行庫共同籌組數位金融國家隊，近年已陸續推出「數位券平臺」、「TWQR 數位支付」、「數位身分識別 (ID)」等三大數位金融創新服務，有效簡化掃碼付款與數位券領用程序，大幅提升國內行動支付便利性。
以數位券平台為例，土地銀行與公、民營銀行共 14 家行庫為首波上線的金融業者，明（114）年將進一步介接數位發展部「政府機關發放共用平臺」，未來 14 家公、民營行庫客戶可線上領取中央及地方機關數位券，有效發揮普惠金融效益。
因應國家數位發展趨勢，土地銀行自 104 年起成立專案小組擬定數位轉型計畫，以數位金融服務、人工智能 AI 應用、大數據分析、數位支付、異業結盟合作及數位人才為六大主軸，打造全方位網路銀行服務；目前土銀已建構完善的數位金融服務生態圈，成功整合個人金融的單一服務平臺、網路投保、線上房貸試算等工具，另同步運用 AI 人工智慧活化智能客服系統搭配大數據分析，改善客戶流程體驗，持續升級「土銀行動 Pay」與各項數位支付工具。
同時，土地銀行也鼓勵員工投入專利研發，且異業結盟財金資訊公司與各大電支機構，不僅有助於金融專利應用落地，更推進開放銀行（Open Banking）進展。
經過多年耕耘，土地銀行除二度拿下財金公司之電子金流業務「跨行服務創新獎」獎項，另三度獲聯徵中心頒發執行信用資訊查詢「金優獎」，且連續六年獲得金管會「金融服務業公平待客原則評核」優異肯定。
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