聯發科11月營收452.42億元 月減12.5% 但創同期新高

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-12-10 17:22

‌



IC 設計大廠聯發科 (2454-TW) 今 (10) 日公告 11 月營收為新台幣 452.42 億元，月減 11.49%，年增 5.04%，累計前 11 月營收 4889.02 億元，年增 25.43%；受惠旗艦晶片需求維持穩健，聯發科 11 月營收創下同期新高，不過因上月基期較高，呈現月減。

聯發科先前預期，第四季營收以美元對新台幣匯率 1 比 31.7 元計算，約 1,265 至 1,345 億元，季減 4% 至季增 2%，年減 2% 至年增 4%，以高標推算，聯發科 12 月營收仍有機會優於上月。

‌



聯發科天璣 9400 因效能大幅提升，加上價格優勢，取得中國客戶眾多訂單，包括 Vivo、OPPO 和 Redmi 都已採用，整體導入機種數量還高於去年的天璣 9300，受惠客戶銷售成長，聯發科先前也提高今年旗艦產品的營收預估，從原先預期年增超過 50%， 調升至年增超過 70%。