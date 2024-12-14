〈熱門股〉土洋法人聯手敲進 台達電創5個月波段高
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-12-14 14:00
台達電 (2308-TW) 本周在外資及投信相繼買超力挺下，股價站回 400 元之上，周五最高更是來到 432.5 元，逼近歷史高價 435 元、創 5 個月新高，終場收在 423 元，周漲 6%。
台達電第四季營收可望續向上，估創單季新高，明年第一季起則可望受惠輝達 (NVDIA)(NVDA-US)GB200 量產下，帶動電源、液冷散熱等 AI 伺服器零組件及解決方案出貨。
此外，現在傳出輝達將電池備援模組 (BBU) 從 GB200 的選配變成標配，台達電本身也具備相關技術，不斷電系統 (UPS) 也供應鋰電池解決方案給伺服器客戶，後續也可望受惠 BBU 商機爆發。
外資及投信本周相繼買超台達電，外資近 5 個交易日買超 8280 張、投信近 3 個交易日天天買超逾千張、單周買超 5139 張、投信也小買 104 張、三大法人本周合計買超 1.35 萬張，也推升台達電股價走揚。
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