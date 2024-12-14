search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

美股

美銀證實計劃捐贈川普就職基金 但未透露金額

鉅亨網編譯許家華 2024-12-14 09:49

cover image of news article
(圖：REUTERS/TPG)

《路透社》報導，美國第二大銀行——美國銀行（Bank of America）(BAC-US) 計劃向當選總統川普的就職委員會捐款，但尚未決定具體金額。美銀發言人周五 (13 日) 證實參與此項捐款。

美國銀行與摩根大通（JPMorgan Chase & Co）(JPM-US) 是川普 2017 年就職典禮上最大的兩家銀行捐款者。摩根大通的代表周五拒絕對此事發表評論。


根據聯邦選舉委員會的規定，就職委員會負責規劃和籌資就職活動，包括開幕儀式、遊行、晚會和舞會，但不包括宣誓就職儀式本身。

美國銀行在川普的第一次就職基金和喬 · 拜登（Joe Biden）2021 年的就職活動中，各捐款 100 萬美元。摩根大通則為川普 2017 年的就職慶祝活動捐款 50 萬美元。

同日媒體報導，OpenAI 執行長阿特曼 (Sam Altman) 計劃以個人名義向川普的總統就職委員會鑽贈 100 萬美元，而非透過 OpenAI 直接捐贈。

文章標籤

川普就職捐款美銀摩根大通

相關行情

台股首頁我要存股
美國銀行45.67-0.89%
摩根大通銀行239.94-0.66%

延伸閱讀


Empty