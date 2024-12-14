美銀證實計劃捐贈川普就職基金 但未透露金額

鉅亨網編譯許家華 2024-12-14 09:49

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美國銀行與摩根大通（JPMorgan Chase & Co）(JPM-US) 是川普 2017 年就職典禮上最大的兩家銀行捐款者。摩根大通的代表周五拒絕對此事發表評論。

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根據聯邦選舉委員會的規定，就職委員會負責規劃和籌資就職活動，包括開幕儀式、遊行、晚會和舞會，但不包括宣誓就職儀式本身。

美國銀行在川普的第一次就職基金和喬 · 拜登（Joe Biden）2021 年的就職活動中，各捐款 100 萬美元。摩根大通則為川普 2017 年的就職慶祝活動捐款 50 萬美元。