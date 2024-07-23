破紀錄！拜登放棄競選連任後 賀錦麗24hr收到8,100萬美元捐款

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-07-23 10:58

在美國總統拜登放棄競選連任後，副總統賀錦麗（Kamala Harris）競選團隊在 24 小時內籌集了 8,100 萬美元的捐款，是美國總統競選史上最大一筆 24 小時籌款額。

據《Axios》報導，賀錦麗競選團隊周一（22 日）表示，這筆錢涵蓋競選活動、民主黨全國委員會、聯合籌款委員會籌集的資金。

從數字上看，在賀錦麗參選的頭 24 小時內，超過 888,000 名基層捐款人慷慨解囊，60% 捐款人是 2024 年總統大選期間首次捐款，且 43,000 人承諾成為新的定期捐款人，其中一半以上的捐款人準備每周捐錢。

賀錦麗競選團隊說，周日晚上由「與黑人女性共贏」（Win with Black Women）舉辦的一場電話活動，大約籌集了 160 萬美元的基層捐款。

民主黨大金主也立即行動起來，支持賀錦麗。他們當中的一些人曾放話，如果拜登繼續競選，將停止捐款。超級政治行動委員會（SuperPAC）「Future Forward」從主要捐款人手上獲得了價值 1.5 億美元的新承諾。

在民主黨內部強大壓力下，拜登周日宣布退選，並表示支持提名賀錦麗為民主黨總統候選人。

籌款額激增對於賀錦麗贏得民主黨提名至關重要。

美國眾議院前議長裴洛西周一宣布，支持賀錦麗代替拜登，角逐白宮大位，並在社群平台 X 上傳兩人合照。