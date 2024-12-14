鉅亨速報 - Factset 最新調查：高特利集團MO-US的目標價調升至57.5元，幅度約3.6%
鉅亨網新聞中心 2024-12-14 02:15
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對高特利集團(MO-US)提出目標價估值：中位數由55.5元上修至57.5元，調升幅度3.6%。其中最高估值73元，最低估值42元。
綜合評級 - 共有15位分析師給予高特利集團評價：積極樂觀5位、保持中立7位、保守悲觀3位。
高特利集團今(14日)收盤價為54.985元。近5日股價下跌3.6%，標普指數下跌0.39%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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