當心廣度狹窄 ！美股20年來罕見風險出現

鉅亨網編譯許家華 2024-12-13 13:01

‌



近期美股出現 20 多年未見的「廣度狹窄」風險，投資者需提高警覺。根據 BTIG 技術策略師 Jonathan Krinsky 的數據，自 12 月初以來，標普 500 指數中的下跌股數已連續 9 天超過上漲股數。

儘管標普 500 指數自 12 月以來仍持續上漲，但市場的整體廣度卻急劇下降。這種情況近年來唯有在 2001 年 9 月 11 日前後出現過，顯示出市場的脆弱性。當前，像「科技七雄」這類科技股一定程度上彌補了市場的疲軟，但整體市場的狹窄回歸讓許多投資者感到不安。

‌



Krinsky 指出，自 12 月初以來，標普 500 指數上漲 0.4%，但相對應的每隻股票權重相等的指數（Invesco S&P 500 Equal Weight ETF）卻下跌了 2.5%。這一指數已經連續 9 天下跌，創下自 2018 年聖誕前夕以來的最長連續下跌紀錄。

SentimenTrader 分析師 Jason Goepfert 指出，過去 70 年來，類似的市場廣度情況出現的次數不超過 20 次，通常發生在標普 500 指數距離其最近的紀錄高位下跌 12% 的情況下。

截至周四收盤，該指數距離其最新的紀錄高位僅下跌 0.6%，是在廣度如此弱的情況下，距離紀錄高位最近的一次，突顯了當前市場的脆弱性和潛在風險。

Krinsky 預測，隨著投資者試圖獲取利潤，市場可能會出現更大的波動。他指出，標普 500 指數今年有望漲逾 25%，這將是自 1990 年代末以來，該指數連續兩年產生超過 25% 的總回報。