富比世2024年亞洲最佳中小企業名單 叡揚上榜

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-08-16 11:29

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資訊軟體服務商叡揚 (6752-TW) 在科技領域展現卓越表現和穩定成長，獲列《富比世》(Forbes)「2024 年亞洲最佳中小企業名單」(Asia"s 200 Best Under A Billion 2024) 中；叡揚認為，此顯示台灣資訊服務業的實力，已成為亞太地區經濟發展的中堅力量。

富比世每年公布最佳中小企業名單，評選年銷售額在 1000 萬至 10 億美元的上市公司，針對企業銷售額、每股盈餘，以及股東權益報酬等指標進行評比，其中，叡揚在數位轉型浪潮下掌握市場需求趨勢，近年營收持續成長，在亞太地區眾多企業中獲得肯定。

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叡揚說明，長年投入 AI 技術實作，導入公司產品如知識管理、公文管理和對話服務平台，加值 AI 功能應用，未來也將在 AI 應用、雲端、資安、淨零永續等領域，開發多項具市場領導地位的產品與服務。