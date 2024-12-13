search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：HF Sinclair Corp.(DINO-US)EPS預估下修至2.11元，預估目標價為50.00元

鉅亨網新聞中心 2024-12-13 22:15


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對HF Sinclair Corp.(DINO-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.21元下修至2.11元，其中最高估值2.67元，最低估值1.71元，預估目標價為50.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值2.67(2.67)4.26.055.4
最低值1.71(1.71)22.924.94
平均值2.15(2.17)3.094.295.17
中位數2.11(2.21)3.164.145.17

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值308.30億350.00億350.00億
最低值274.23億227.01億236.20億
平均值288.53億276.74億282.48億
中位數286.30億270.26億281.03億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS4.61-3.723.3914.288.29
營業收入174.88億111.89億184.08億382.10億319.68億

詳細資訊請看美股內頁：
HF Sinclair Corp.(DINO-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSDINO

相關行情

台股首頁我要存股
HF Sinclair Corp.37.9-0.68%

延伸閱讀


Empty