鉅亨速報 - Factset 最新調查：HF Sinclair Corp.(DINO-US)EPS預估下修至2.11元，預估目標價為50.00元
鉅亨網新聞中心 2024-12-13 22:15
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對HF Sinclair Corp.(DINO-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.21元下修至2.11元，其中最高估值2.67元，最低估值1.71元，預估目標價為50.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|2.67(2.67)
|4.2
|6.05
|5.4
|最低值
|1.71(1.71)
|2
|2.92
|4.94
|平均值
|2.15(2.17)
|3.09
|4.29
|5.17
|中位數
|2.11(2.21)
|3.16
|4.14
|5.17
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|308.30億
|350.00億
|350.00億
|最低值
|274.23億
|227.01億
|236.20億
|平均值
|288.53億
|276.74億
|282.48億
|中位數
|286.30億
|270.26億
|281.03億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|4.61
|-3.72
|3.39
|14.28
|8.29
|營業收入
|174.88億
|111.89億
|184.08億
|382.10億
|319.68億
詳細資訊請看美股內頁：
HF Sinclair Corp.(DINO-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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