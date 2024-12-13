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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：韓國國民銀行金融集團(KB-US)EPS預估下修至9.52元，預估目標價為83.32元

鉅亨網新聞中心 2024-12-13 20:15


根據FactSet最新調查，共21位分析師，對韓國國民銀行金融集團(KB-US)做出2024年EPS預估：中位數由9.67元下修至9.52元，其中最高估值10.05元，最低估值9元，預估目標價為83.32元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值10.05(10.05)11.5212.37
最低值9(9)8.959.31
平均值9.6(9.63)10.5611.19
中位數9.52(9.67)10.6211.18

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值129.92億128.41億131.70億
最低值121.65億118.50億120.82億
平均值124.79億123.46億126.98億
中位數124.44億123.05億127.26億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS7.257.479.728.488.86
營業收入278.02億302.64億338.74億340.27億366.16億

詳細資訊請看美股內頁：
韓國國民銀行金融集團(KB-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSKB

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