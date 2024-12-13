鉅亨速報 - Factset 最新調查：韓國國民銀行金融集團(KB-US)EPS預估下修至9.52元，預估目標價為83.32元
鉅亨網新聞中心 2024-12-13 20:15
根據FactSet最新調查，共21位分析師，對韓國國民銀行金融集團(KB-US)做出2024年EPS預估：中位數由9.67元下修至9.52元，其中最高估值10.05元，最低估值9元，預估目標價為83.32元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|10.05(10.05)
|11.52
|12.37
|最低值
|9(9)
|8.95
|9.31
|平均值
|9.6(9.63)
|10.56
|11.19
|中位數
|9.52(9.67)
|10.62
|11.18
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|129.92億
|128.41億
|131.70億
|最低值
|121.65億
|118.50億
|120.82億
|平均值
|124.79億
|123.46億
|126.98億
|中位數
|124.44億
|123.05億
|127.26億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|7.25
|7.47
|9.72
|8.48
|8.86
|營業收入
|278.02億
|302.64億
|338.74億
|340.27億
|366.16億
詳細資訊請看美股內頁：
韓國國民銀行金融集團(KB-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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