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鉅亨速報 - Factset 最新調查：HF Sinclair Corp.(DINO-US)EPS預估上修至2.18元，預估目標價為51.50元

鉅亨網新聞中心 2024-11-05 10:15


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對HF Sinclair Corp.(DINO-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.08元上修至2.18元，其中最高估值2.67元，最低估值1.79元，預估目標價為51.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值2.67(5.39)4.756.755.61
最低值1.79(1.79)2.13.465.4
平均值2.22(2.38)3.494.815.51
中位數2.18(2.08)3.624.885.51

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值323.73億350.00億350.00億
最低值274.23億227.01億236.20億
平均值293.29億288.01億289.45億
中位數290.51億298.03億300.19億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS4.61-3.723.3914.288.29
營業收入174.88億111.89億184.08億382.10億319.68億

詳細資訊請看美股內頁：
HF Sinclair Corp.(DINO-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSDINO

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