search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：HF Sinclair Corp.(DINO-US)EPS預估上修至2.13元，預估目標價為52.00元

鉅亨網新聞中心 2024-10-19 00:15


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對HF Sinclair Corp.(DINO-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.04元上修至2.13元，其中最高估值5.39元，最低估值1.79元，預估目標價為52.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值5.39(5.39)5.596.755.86
最低值1.79(1.79)2.253.624.8
平均值2.39(2.38)3.864.945.33
中位數2.13(2.04)3.674.795.33

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值323.73億350.00億350.00億
最低值261.60億223.50億238.99億
平均值290.73億284.21億289.57億
中位數290.66億298.03億299.78億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS4.61-3.723.3914.288.29
營業收入174.88億111.89億184.08億382.10億319.68億

詳細資訊請看美股內頁：
HF Sinclair Corp.(DINO-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSDINO

相關行情

台股首頁我要存股
HF Sinclair Corp.44.490.38%

延伸閱讀


Empty