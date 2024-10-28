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鉅亨速報 - Factset 最新調查：博思艾倫漢密爾頓控股(BAH-US)EPS預估上修至6.2元，預估目標價為180.00元

鉅亨網新聞中心 2024-10-28 10:15


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對博思艾倫漢密爾頓控股(BAH-US)做出2025年EPS預估：中位數由6.02元上修至6.2元，其中最高估值6.37元，最低估值5.8元，預估目標價為180.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值6.37(6.22)7.18.02
最低值5.8(5.8)6.46.9
平均值6.14(5.99)6.847.51
中位數6.2(6.02)6.867.49

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值121.31億132.52億143.45億
最低值117.91億122.59億129.44億
平均值119.48億128.09億135.87億
中位數119.59億128.39億136.66億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS3.414.373.442.034.59
營業收入74.64億78.59億83.64億92.59億106.62億

詳細資訊請看美股內頁：
博思艾倫漢密爾頓控股(BAH-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSBAH

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