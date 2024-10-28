鉅亨速報 - Factset 最新調查：博思艾倫漢密爾頓控股(BAH-US)EPS預估上修至6.2元，預估目標價為180.00元
鉅亨網新聞中心 2024-10-28 10:15
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對博思艾倫漢密爾頓控股(BAH-US)做出2025年EPS預估：中位數由6.02元上修至6.2元，其中最高估值6.37元，最低估值5.8元，預估目標價為180.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|6.37(6.22)
|7.1
|8.02
|最低值
|5.8(5.8)
|6.4
|6.9
|平均值
|6.14(5.99)
|6.84
|7.51
|中位數
|6.2(6.02)
|6.86
|7.49
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|121.31億
|132.52億
|143.45億
|最低值
|117.91億
|122.59億
|129.44億
|平均值
|119.48億
|128.09億
|135.87億
|中位數
|119.59億
|128.39億
|136.66億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|3.41
|4.37
|3.44
|2.03
|4.59
|營業收入
|74.64億
|78.59億
|83.64億
|92.59億
|106.62億
詳細資訊請看美股內頁：
博思艾倫漢密爾頓控股(BAH-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：博思艾倫漢密爾頓控股BAH-US的目標價調降至169元，幅度約3.43%｜Anue鉅亨 - 美股預估
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：博思艾倫漢密爾頓控股BAH-US的目標價調升至174元，幅度約5.45%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Saia公司(SAIA-US)EPS預估下修至13.62元，預估目標價為490.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：鋼鐵動態(STLD-US)EPS預估下修至10.14元，預估目標價為140.00元
下一篇