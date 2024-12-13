鉅亨速報 - Factset 最新調查：加拿大帝國石油公司(IMO-US)EPS預估下修至6.24元，預估目標價為72.34元
鉅亨網新聞中心 2024-12-13 20:15
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對加拿大帝國石油公司(IMO-US)做出2024年EPS預估：中位數由6.34元下修至6.24元，其中最高估值6.57元，最低估值6.04元，預估目標價為72.34元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|6.57(6.57)
|6.9
|8.45
|10.51
|最低值
|6.04(6.04)
|3.59
|5.42
|6.91
|平均值
|6.28(6.32)
|5.62
|6.53
|8.71
|中位數
|6.24(6.34)
|5.57
|6.49
|8.71
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|408.07億
|500.52億
|561.99億
|351.25億
|最低值
|343.70億
|251.08億
|254.75億
|351.25億
|平均值
|382.26億
|410.05億
|433.99億
|351.25億
|中位數
|395.23億
|442.58億
|465.80億
|351.25億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|2.17
|-1.89
|2.78
|8.81
|6.29
|營業收入
|242.63億
|153.19億
|283.79億
|439.63億
|357.86億
詳細資訊請看美股內頁：
加拿大帝國石油公司(IMO-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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