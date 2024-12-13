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鉅亨速報 - Factset 最新調查：加拿大帝國石油公司(IMO-US)EPS預估下修至6.24元，預估目標價為72.34元

鉅亨網新聞中心 2024-12-13 20:15


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對加拿大帝國石油公司(IMO-US)做出2024年EPS預估：中位數由6.34元下修至6.24元，其中最高估值6.57元，最低估值6.04元，預估目標價為72.34元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值6.57(6.57)6.98.4510.51
最低值6.04(6.04)3.595.426.91
平均值6.28(6.32)5.626.538.71
中位數6.24(6.34)5.576.498.71

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值408.07億500.52億561.99億351.25億
最低值343.70億251.08億254.75億351.25億
平均值382.26億410.05億433.99億351.25億
中位數395.23億442.58億465.80億351.25億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS2.17-1.892.788.816.29
營業收入242.63億153.19億283.79億439.63億357.86億

詳細資訊請看美股內頁：
加拿大帝國石油公司(IMO-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSIMO

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