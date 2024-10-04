search icon



menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：加拿大帝國石油公司(IMO-US)EPS預估下修至6.38元，預估目標價為73.59元

鉅亨網新聞中心 2024-10-04 20:15


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對加拿大帝國石油公司(IMO-US)做出2024年EPS預估：中位數由6.57元下修至6.38元，其中最高估值7.04元，最低估值5.99元，預估目標價為73.59元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值7.04(7.04)7.137.9710.03
最低值5.99(5.99)5.225.566.84
平均值6.4(6.54)6.176.78.44
中位數6.38(6.57)6.226.68.44

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值456.64億528.54億538.84億
最低值327.34億265.54億268.88億
平均值401.26億418.53億403.93億
中位數412.43億432.88億376.95億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS2.17-1.892.788.816.29
營業收入242.63億153.19億283.79億439.63億357.86億

詳細資訊請看美股內頁：
加拿大帝國石油公司(IMO-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSIMO

相關行情

台股首頁我要存股
加拿大帝國石油公司76.112.95%

延伸閱讀


Empty