鉅亨速報 - Factset 最新調查：加拿大帝國石油公司(IMO-US)EPS預估下修至6.38元，預估目標價為73.59元
鉅亨網新聞中心 2024-10-04 20:15
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對加拿大帝國石油公司(IMO-US)做出2024年EPS預估：中位數由6.57元下修至6.38元，其中最高估值7.04元，最低估值5.99元，預估目標價為73.59元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|7.04(7.04)
|7.13
|7.97
|10.03
|最低值
|5.99(5.99)
|5.22
|5.56
|6.84
|平均值
|6.4(6.54)
|6.17
|6.7
|8.44
|中位數
|6.38(6.57)
|6.22
|6.6
|8.44
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|456.64億
|528.54億
|538.84億
|最低值
|327.34億
|265.54億
|268.88億
|平均值
|401.26億
|418.53億
|403.93億
|中位數
|412.43億
|432.88億
|376.95億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|2.17
|-1.89
|2.78
|8.81
|6.29
|營業收入
|242.63億
|153.19億
|283.79億
|439.63億
|357.86億
詳細資訊請看美股內頁：
加拿大帝國石油公司(IMO-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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