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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：加拿大帝國石油公司(IMO-US)EPS預估下修至6.6元，預估目標價為73.68元

鉅亨網新聞中心 2024-09-16 18:15


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對加拿大帝國石油公司(IMO-US)做出2024年EPS預估：中位數由6.7元下修至6.6元，其中最高估值7.34元，最低估值5.99元，預估目標價為73.68元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值7.34(7.34)7.687.9710.03
最低值5.99(5.99)5.755.76.84
平均值6.62(6.66)6.566.798.44
中位數6.6(6.7)6.36.68.44

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值483.18億525.79億524.14億
最低值323.26億265.30億268.55億
平均值405.28億419.23億401.03億
中位數412.43億432.88億376.95億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS2.17-1.892.788.816.29
營業收入242.63億153.19億283.79億439.63億357.86億

詳細資訊請看美股內頁：
加拿大帝國石油公司(IMO-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSIMO

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