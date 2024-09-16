鉅亨速報 - Factset 最新調查：加拿大帝國石油公司(IMO-US)EPS預估下修至6.6元，預估目標價為73.68元
鉅亨網新聞中心 2024-09-16 18:15
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對加拿大帝國石油公司(IMO-US)做出2024年EPS預估：中位數由6.7元下修至6.6元，其中最高估值7.34元，最低估值5.99元，預估目標價為73.68元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|7.34(7.34)
|7.68
|7.97
|10.03
|最低值
|5.99(5.99)
|5.75
|5.7
|6.84
|平均值
|6.62(6.66)
|6.56
|6.79
|8.44
|中位數
|6.6(6.7)
|6.3
|6.6
|8.44
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|483.18億
|525.79億
|524.14億
|最低值
|323.26億
|265.30億
|268.55億
|平均值
|405.28億
|419.23億
|401.03億
|中位數
|412.43億
|432.88億
|376.95億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|2.17
|-1.89
|2.78
|8.81
|6.29
|營業收入
|242.63億
|153.19億
|283.79億
|439.63億
|357.86億
詳細資訊請看美股內頁：
加拿大帝國石油公司(IMO-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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