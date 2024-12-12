IDC預測：2025年全球AI支出將達2270億美元 全新AI經濟來臨

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-12-12 17:23

‌



根據 IDC 最新研究，指出不同規模或產業類型的企業，都對 AI 進行廣泛實驗，認為 2025 企業將從 AI 實驗，轉向透過 AI 重塑企業，為支援轉型，IDC 預測 2025 年全球 AI 支出將達 2270 億美元，2030 年則將超過 19.9 兆美元，創造全新 AI 經濟。

針對台灣 ICT 市場，IDC 提出 2025 年市場需關注的五大趨勢，包括多模態與多模型應用、 GenAI 擴大邊緣 IT 基礎設施規模並促動雲端市場發展、邊緣運算與 AI 裝置加速 MDaaS 服務擴展、 AI BOM 與密碼敏捷，以及 AI 驅動的碳排管理，帶動綠領人才需需求。

‌



首先，IDC 指出，多模態成為主流趨勢，企業將偏好採用可以同時處理圖片、影像與文字等不同資訊的模型。此外，並非所有企業都需要大型語言模型 (LLM)，企業將因應場域需求靈活運用小語言模型 (SLM)，而未來大世界模型 (LWM) 也值得關注，多模型應用將是企業發展 AI 模型的常態。

在這一股 AI 浪潮下，IDC 預估，台灣人工智慧平台市場規模將從 2024 年的 8830 萬美元成長到 2028 年的 2.35 億美元，成長力道強勁。

接著，隨著各式各樣邊緣端 AI 運用以及推論需求提升，企業逐步導入 Gen AI 推論技術，帶動邊緣基礎設施的發展。IDC 預期從 2025 年起，邊緣 IT 基礎設施規模將擴大，台灣本地公有雲基礎設施建置、資料中心託管服務及企業自建私雲或邊緣資料中心的需求將快速增加，以滿足台灣企業邊緣應用採用 Gen AI 技術所需的硬體設備要求。

第三， IDC 預期，2025 年台灣 GenAI 手機占有率將占總體智慧型手機市場 50.7%，而整體 AI 筆電將占總體市場 41.2%，Mobile Device as a Service(MDaaS) 逐漸受到企業重視。透過提供租賃或訂閱模式，有效降低企業一次性購置設備的資本支出，並透過設備配置、維護與回收的全包服務，減輕內部 IT 資源負擔，提高效率。

第四，在雲端運算、AI 及量子運算為主的新興技術時代，企業面臨的網路威脅層面更加廣泛，資安發展正迎來一個全新的階段。

IDC 認為未來企業將逐步建立一個既能維持傳統密碼所提供的安全性，又能靈活應對新風險或法規要求的系統，密碼敏捷性和 AI BOM 的重要性將在短期內快速增加，預期資安整體市場規模將於 2028 年達到 7.1 億美元，年複合成長率 (CAGR) 達 11.9%。

最後，台灣企業面臨美歐法規規範，上市櫃公司必須在 2025 年進行碳排揭露，落實碳盤查與碳費登錄，加上碳權交易平台的啟動，台灣碳經濟時代已然來臨。