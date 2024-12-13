報捷！王道銀澳洲辦事處拚Q2開業 駱怡君：申設文件一次過關

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-12-13 20:22

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王道銀行 (2897-TW) 今 (13) 日舉辦「最美的祝福」耶誕點燈祈福及音樂會，董事長駱怡君對外宣布好消息，澳洲代表人辦事處近期取得當地登記許可，只差最後一步程序，申設文件「一次過關」，預估最快 2025 年第 2 季開業。集團榮譽董事長駱錦明談及對女兒駱怡君明年期許，他看好三年計畫 (Dig Deep) 可望開花結果，營運、獲利穩健成長。

駱怡君受訪時表示，澳洲代表人辦事處已經獲得當地政府登記許可，最後一步只要再獲得澳洲金融監理署 (APRA) 形式上的核准，就能取得營業執照，預計明年第 2 季正式開業。

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駱怡君指出，今年 12 月初才偕同總經理及風控長一同前往澳洲，拜會客戶、主管機關，同時選定辦公室處所，將會落腳雪梨，當地人相當詫異，王道銀行大陣仗出動董總 + 風控長規格，顯示相當重視澳洲市場。

駱怡君進一步表示，此次申請辦事處也破了一項紀錄，通常來說，公司與各國金融主管機關需要不斷往來溝通，甚至需要補件，但這次王道銀行向澳洲 APRA 遞件，所有文件準備充分、一次過關，完全沒有被要求補件，顯見他們相當認可王道的表現，差不多只花了半年的時間，時程比想像中快很多，也代表申設的腳步要再加快。

至於辦事處何時能夠升格分行？駱怡君解釋，近年澳洲審核方式有所改變，主管機關更重視公司的風險政策，要看我們有沒有準備好，以符合申設分行的相關法規，他們希望業務穩健成長，反而不希望太高速的成長，穩定市場機制才是最重要的。

至於新加坡創投子公司進展，駱怡君透露，近期才剛取得金管會的同意，因此，申設時程上可能會比澳洲辦事處再晚一些。

駱錦明談及王道集團海外布局，他表示，新加坡積極往 AI 產業發展，相當歡迎創投事業，將有助加快我們的申設進度，希望明年趕快拿到許可，之後會再繼續向外拓展，王道陸續布局美國、香港、新加坡、澳洲，接下來再看看哪些地區還有機會。

媒體問及，對於女兒駱怡君明年的期許為何？駱錦明表示，王道是一個小而美的銀行，希望持續「深耕」，對於駱怡君提出的三年計畫持樂觀看法，現在是第二年，可望開花結果，最重要的是，營運、獲利要持續成長。