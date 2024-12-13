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報捷！王道銀澳洲辦事處拚Q2開業 駱怡君：申設文件一次過關

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-12-13 20:22

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王道銀行集團榮譽董事長駱錦明伉儷與王道銀行董事長駱怡君出席耶誕點燈祈福。(鉅亨網記者陳于晴攝)

王道銀行 (2897-TW) 今 (13) 日舉辦「最美的祝福」耶誕點燈祈福及音樂會，董事長駱怡君對外宣布好消息，澳洲代表人辦事處近期取得當地登記許可，只差最後一步程序，申設文件「一次過關」，預估最快 2025 年第 2 季開業。集團榮譽董事長駱錦明談及對女兒駱怡君明年期許，他看好三年計畫 (Dig Deep) 可望開花結果，營運、獲利穩健成長。

駱怡君受訪時表示，澳洲代表人辦事處已經獲得當地政府登記許可，最後一步只要再獲得澳洲金融監理署 (APRA) 形式上的核准，就能取得營業執照，預計明年第 2 季正式開業。


駱怡君指出，今年 12 月初才偕同總經理及風控長一同前往澳洲，拜會客戶、主管機關，同時選定辦公室處所，將會落腳雪梨，當地人相當詫異，王道銀行大陣仗出動董總 + 風控長規格，顯示相當重視澳洲市場。

駱怡君進一步表示，此次申請辦事處也破了一項紀錄，通常來說，公司與各國金融主管機關需要不斷往來溝通，甚至需要補件，但這次王道銀行向澳洲 APRA 遞件，所有文件準備充分、一次過關，完全沒有被要求補件，顯見他們相當認可王道的表現，差不多只花了半年的時間，時程比想像中快很多，也代表申設的腳步要再加快。

至於辦事處何時能夠升格分行？駱怡君解釋，近年澳洲審核方式有所改變，主管機關更重視公司的風險政策，要看我們有沒有準備好，以符合申設分行的相關法規，他們希望業務穩健成長，反而不希望太高速的成長，穩定市場機制才是最重要的。

至於新加坡創投子公司進展，駱怡君透露，近期才剛取得金管會的同意，因此，申設時程上可能會比澳洲辦事處再晚一些。

駱錦明談及王道集團海外布局，他表示，新加坡積極往 AI 產業發展，相當歡迎創投事業，將有助加快我們的申設進度，希望明年趕快拿到許可，之後會再繼續向外拓展，王道陸續布局美國、香港、新加坡、澳洲，接下來再看看哪些地區還有機會。

媒體問及，對於女兒駱怡君明年的期許為何？駱錦明表示，王道是一個小而美的銀行，希望持續「深耕」，對於駱怡君提出的三年計畫持樂觀看法，現在是第二年，可望開花結果，最重要的是，營運、獲利要持續成長。

談及明年股利政策，駱怡君表示，希望集團每一年派發的股利都可以穩健成長，雖然要平衡一下明年的挑戰，同時也要對得起我們的股東，希望明年的數字可以讓大家滿意，可以看到我們一步一步很穩健的往上漲，整體的表現穩健成長。

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